Общество

Прошедшая ночь в Петербурге оказалась рекордно теплой

Погода в Петербурге снова устанавливает рекорды. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, минувшая ночь стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений 28 сентября.

Температура воздуха не опускалась ниже +15,6 градуса. Это на два градуса больше, чем было в 2006 году, когда был зафиксирован в прошлом году, пишет FlashNord.

В четверг в городе ожидается меньше +20 градусов, а в пятницу — больше +21 градуса.

«Так же и ночь на 30 сентября может оказаться экстремально теплой, так как атмосферный фронт с дождями немного задерживается и к Санкт-Петербургу подойдет только утром в субботу», — добавил Колесов в своем Telegram-канале.