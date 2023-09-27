Общество

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму инициативу, которая предлагала установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, пишет РИА Новости.

Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.