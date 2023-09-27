Общество

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум пополнит флот при поддержке Сбера

Сбер и Союз Рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК) на VI Международном рыбопромышленном форуме заключили соглашение о сотрудничестве, банк готов финансировать инвестиционные проекты СЗРК. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Будет рассмотрена возможность предоставления финансирования для проектов СЗРК, участвующих в заявочной кампании по второй волне распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов.

В 2017 году Сбер уже принял участие в финансировании проекта по строительству четырёх 86-метровых крупнотоннажных траулер-процессоров, реализуемых АО «Архангельский траловый флот». Строительство судов осуществляется на заводе ПАО ВСЗ, два из которых уже участвуют в облове, один передан клиенту, строительство четвёртого находится на завершающих этапах.

В 2019 году Сбер профинансировал участие Группы компаний «Северо-западный рыбопромышленный консорциум» (ГК СЗРК) в «крабовых аукционах» в рамках реализации программы по распределению инвестиционных квот на краба в Северном бассейне. По результатам аукционов было приобретено три из пяти лотов на квоту на камчатского краба и два из пяти лотов на краба-стригуна опилио.

Также в рамках программы строится пять краболовных судов на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Головное судно серии «Вайгач» спущено на воду в июле 2022 года, его передача клиенту запланирована на IV квартал 2023 года.