Общество

Трактовку гуманизма в образовании хотят уточнить в России

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий уточнить принцип гуманистического характера образования – он не должен трактоваться абстрактно, а подлежит реализации в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Авторами инициативы выступили депутаты комитета ГД по науке, в том числе его глава Сергей Кабышев, а также глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, уточняет РИА Новости.

«Предусмотрев: уточнение принципа гуманистического характера образования, имея в виду, что гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также проектом предлагается предусмотреть принципиальное требование научной обоснованности развития системы образования РФ, что предполагает учет как ее исторического наследия, так и перспективных задач развития государства и общества; условия для взаимодействия с системами образования других государств должны строиться на равноправной и взаимовыгодной основе.