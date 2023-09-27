Общество

Резкие колебания температуры прогнозируют в России зимой

Резкие колебания температуры от крайне высокой к низкой прогнозируются этой зимой в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

«В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений», - приводит слова Вильфанда РИА Новости.

По его словам, в январе температура будет в среднем около нормы, однако прогнозируется чередование очень теплых и очень холодных периодов.

Синоптик отметил, что резкие колебания температуры в зимний период приводят к гололеду и гололедице.