Общество

Более 160 тысяч человек старше 60 лет насчитывалось в Псковской области

На 1 января 2023 года в Псковской области насчитывалось 162,1 тыс. граждан в возрасте 60 лет и старше. Из них в городских поселениях проживали 109,2 тыс. человек, в сельской местности – 52,9 тыс. человек. Удельный вес этой возрастной группы в численности городского населения области составил 26,2%, сельского – 30,9%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Среди пожилых людей в Псковской области преобладают женщины: на начало 2023 года в регионе проживало 106,4 тыс. женщин и 55,7 тыс. мужчин в возрасте 60 лет и более.

В этой возрастной группе на каждые 1000 мужчин приходилось 1910 женщин. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. Так, в возрастной группе 60-69 лет на 1000 мужчин приходилось 1560 женщин, в группе 70-79 лет – 2149 женщин, 80 лет и старше – 3763 женщины на 1000 мужчин.

Несмотря на возраст, старшее поколение продолжает сохранять брачную активность. В минувшем году зарегистрировали брак 163 мужчины и 95 женщин в возрасте 60 лет и старше, из них 11 мужчин и 15 женщин ранее не состояли в браке.