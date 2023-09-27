Общество

Запущена бесплатная школа веб-дизайна для псковских школьников

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Псковские школьники, а также ребята со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта, начиная от формирования концепции и дизайна, заканчивая оптимизацией. По итогам обучения участники выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. Авторы самых ярких проектов будут приглашены на стажировку в МТС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Онлайн-курс, разработанный ИТ-командой МТС для образовательной платформы «Поколение М», рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать лучшие практики и тренды, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

«Развитие молодого поколения ИТ-специалистов и создание сильного комьюнити – важнейшие задачи для МТС как лидера в сфере информационных технологий. Ранее мы запустили прикладные курсы в нескольких ведущих техвузах, открыли базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прямо сейчас принимаем заявки на всероссийскую олимпиаду по программированию, участвовать в которой могут как школьники и студенты, так и ведущие ИТ-специалисты. Нам важно, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных ИТ-профессиях и пробовать свои силы. Именно поэтому мы запускаем бесплатную ИТ-школу на образовательной платформе МТС "Поколение М". Этот проект поможет нам в увлекательном и креативном формате делиться знаниями с миллионами детей и подростков по всей стране», - прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.