Иноагенты не смогут стать общественными помощниками псковского губернатора

Иностранные агенты и экстремисты не смогут стать общественными помощниками губернатора Псковской области. Указ о внесении изменений в положение об общественных помощниках главы региона опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
«Пункт 4 дополнить словами: "лица, имеющие двойное гражданство, лица, признанные иностранными агентами, лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», - говорится в документе.
Добавим, согласно предыдущей версии положения, стать общественным помощником губернатора также не могут:
Ранее сообщалось, что все 35 общественных помощников губернатора Псковской области освобождены от своих обязанностей. Вскоре состав общественных помощников будет сформирован заново.