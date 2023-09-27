Общество

Иноагенты не смогут стать общественными помощниками псковского губернатора

Иностранные агенты и экстремисты не смогут стать общественными помощниками губернатора Псковской области. Указ о внесении изменений в положение об общественных помощниках главы региона опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

«Пункт 4 дополнить словами: "лица, имеющие двойное гражданство, лица, признанные иностранными агентами, лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», - говорится в документе.

Добавим, согласно предыдущей версии положения, стать общественным помощником губернатора также не могут:

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы области, должности муниципальной службы,

лица, признанные недееспособными на основании решения суда или ограниченно дееспособными,

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость,

лица, лишенные родительских прав по решению суда,

лица, признанные несостоятельными (банкротами) по решению суда.

Ранее сообщалось, что все 35 общественных помощников губернатора Псковской области освобождены от своих обязанностей. Вскоре состав общественных помощников будет сформирован заново.