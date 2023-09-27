Общество

Два псковских проекта стали победителями спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив

Два проекта Псковской области получат федеральную поддержку по итогам специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» с помощью средств гранта в размере более 4,3 млн рублей планирует организовать патриотический мультимедийный спектакль «Псков — город-воин», приуроченный к 80-летию освобождения города от немецко-фашистской оккупации.

В спектакле расскажут о 36 месяцах и 13 днях, которые пришлось пережить псковичам в оккупации и о битве за освобождение, которая вписала в историю имена героев. Преемственность поколений будет выражена демонстрацией подвигов героев-псковичей того времени и нынешних участников спецоперации.

Еще один проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, посвящен туризму и литературному творчеству писателя и критика Валентина Курбатова.

На средства гранта в размере около 500 тысяч рублей Псковская региональная общественная организация «Равные возможности» планирует создать аудиоспектакль-экскурсию «Прогулка с Курбатовым». В его основу лягут цитаты из произведений Курбатова, его мысли, высказывания о Пскове. Спектакль познакомит жителей и гостей города с творчеством великого критика и с основными достопримечательностями города, в котором он жил и творил.

Любой житель и гость Пскова, скачав приложение на телефон, сможет пройти по маршруту пешком, и смартфон сам начнет рассказ при приближении к достопримечательности. Эти рассказы будут звучать вовремя, к месту, будут интересными и увлекательными, обещают создатели проекта.