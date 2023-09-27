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Общество

Андрей Турчак о годовщине принятия в состав РФ новых регионов: Прошла целая жизнь, которая отличается от прежней

30.09.2023 10:09|ПсковКомментариев: 1

Сегодня впервые отмечается новая памятная дата – День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По историческим меркам год – это очень мало, отметил секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

«А по ощущениям – прошла целая жизнь, которая сильно отличается от прежней. Особенно эти изменения заметны в новых регионах», - сказал он.

Секретарь Генсовета партии заметил, что жителей новых регионов многое происходит впервые.

«Впервые появляются меры социальной поддержки и адресной помощи, строятся и капитально ремонтируются школы, больницы, детские сады, приводятся в порядок дороги и дворы, парки, скверы, коммунальные объекты. Впервые за долгое время строится жилье. Восстанавливается промышленность и сельское хозяйство. Происходят такие процессы, которых взрослые люди не видели десятилетиями, а дети – никогда», - указал Андрей Турчак.

Он обратил внимание, что важно поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов.

«Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, они - часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные Храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей. Миллионы жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья шли к этому долгих восемь лет. Восемь лет надежды, унижений и страданий. А кто-то и все 30», - резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, по инициативе Президента РФ Владимира Путина 30 сентября был установлен Днём воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Именно в этот день год назад в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав РФ. Документ подписали Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.

2 октября 2022 года Конституционный суд РФ рассмотрел эти договоры и признал их соответствующими Конституции России. Федеральные законы о ратификации договоров Госдума приняла 3 октября.

Ранее, 23-27 сентября 2022 года, на территории четырёх регионов состоялись референдумы, по итогам которых решением подавляющего большинства избирателей ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области приняли решение о вхождении в состав РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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