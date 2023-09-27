Общество

Делегация из Пскова отправилась на форум городов-побратимов в Беларусь

Делегация из Пскова отправилась на форум городов-побратимов Беларуси и России. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Форум проходит в Бресте с 28 по 30 сентября. Участников мероприятия приветствовали пpезидeнты обоих государств. В ходе встречи представители 90 белорусских и российских городов подвели итоги взаимодействия в различных сферах и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Псковскую область на форуме представляет и.о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. В рамках работы одной из секций он выступил с докладом «Сотрудничество в рамках муниципалитетов: породненные города Псков и Витебск» и рассказал об опыте выстраивания отношений пограничных регионов.