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Общество

В Госдуме рассказали, какие заборы нельзя ставить между дачными участками

30.09.2023 15:14|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что, согласно федеральным законам, между дачными участками можно устанавливать забор не выше полутора метров. Кроме того, по словам парламентария, рядом с домом можно устанавливать заборы только из негорючих материалов, передает «Газета.Ru»

«Понимаю, что каждый человек хочет сделать максимально сакральной свою загородную жизнь, чтобы никто не видел, как он загорает или как жарит шашлык. Однако законодательством РФ установлены нормы установки ограждений.

Согласно закону, допускается высота забора на садовых участках не более полутора метров, и не допускается установка глухого забора.

Кроме того, в регионах РФ устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных. Например, в Московской области можно установить забор чуть выше, но не превышая 1,8 метра. Помимо этого, важно соблюсти правила при выборе материала и отдаленность ограждения от построек. Забор из дерева можно установить не ближе 8 метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и не ближе 15 метров к деревянному дому», — сказал депутат Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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