Общество

Противопожарный рейд прошел в Великих Луках

В субботу, 30 сентября, сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд в городе Великие Луки.

Особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к бытовым газовым приборам и электрической проводке, а также к печному оборудованию для безопасного начала отопительного сезона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, гражданам также были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена важность наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.