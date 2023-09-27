Общество

В России появится подразделение МЧС для санобработки населения

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Специализированного центра МЧС для «санитарной обработки населения». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное казенное учреждение <...> и отнести его к ведению МЧС России», — указывается в распоряжении.

Как передает «Газета.ру», максимальная численность персонала в новом подразделении составит 52 человека.

Спеццентр будет курировать мероприятия по предупреждению и пресечению чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; проводить работы по санитарной обработке граждан, дезинфицированию зданий, а также заниматься санобработкой техники, территорий и имущества.