Общество

Названы способы избежать осенней простуды в офисе

Чтобы избежать простуды в офисе, кроме общих правил поддержания иммунитета, важно проветривать помещение, делать влажную уборку и стараться как можно меньше касаться вещей общего пользования. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт клиник «Атлас» Галина Аксенова.

По ее словам, регулярное проветривание помещения поможет снизить вероятность распространения микробов. Достаточно это делать в течение 10-15 минут каждые 3-4 часа, поясняет врач.

Кроме того, поверхности рабочего стола надо обрабатывать влажной тряпкой, желательно одноразовой и пропитанной антисептическим раствором.

По словам врача, мытье рук и их обработка антисептическим средством каждые три часа эффективно защищает от микробов. Чтобы кожа рук не страдала от постоянного воздействия воды и антисептиков, можно пользоваться увлажняющим кремом.

«Нужно стараться не дотрагиваться до лица грязными руками. Это правило актуально всегда, но в сезон простуд особенно. На руках находятся микробы, которые могут проникнуть в слизистые оболочки (глаза, нос, рот) и внедриться в них, вызывая начало инфекционного процесса», — предупреждает терапевт.

Также полезно промывание носа физиологическим раствором или солевым раствором. Это простое действие уничтожает микробы с поверхности слизистой оболочки, что снижает риск развития заболевания. «Достаточно промывать нос каждые три часа. Увлажненная слизистая лучше выполняет свои функции», — отмечает эксперт.

Следует также аккуратно обращаться с предметами общего пользования, например, чайником, микроволновкой, дверными ручками. «Это не значит, что к ним нельзя прикасаться, достаточно после их использования помыть руки», — говорит Аксенова.

Лучше не пользоваться вещами коллег, избегать рукопожатий, нажимать на кнопки лифта локтем или карандашом.

В целом чтобы не болеть, надо следовать давно известным и многократно проверенным правилам. Это фундамент для крепкого иммунитета. Нужно высыпаться, правильно питаться. «Не существует волшебной палочки, способной поддержать иммунитет в короткий срок. Заботиться о здоровье надо всегда, и оно ответит взаимностью», — заключила врач.