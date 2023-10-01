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Общество

Рекомендательные алгоритмы в интернете возьмут под контроль

01.10.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Если на сайте используют алгоритм рекомендации, то пользователям должны об этом сообщить и объяснить простыми словами, как работает умная технология. Если Роскомнадзор выявит ресурс, который манипулирует предпочтениями пользователей, его могут заблокировать. Содержащий такие нормы закон вступает в силу 1 октября. В дальнейшем владельцев сайтов, которые не уведомляют пользователей об использовании рекомендательных сервисов, могут ждать штрафы. Инициативу прорабатывают в Госдуме.

Рекомендательные алгоритмы позволяют владельцам сайтов персонифицировать предоставление контента. Стоит только раз поискать что-то в интернет-магазине, как при следующем обращении первыми ссылками будет именно этот товар от рекламодателя. Новостные агрегаторы запоминают, какие новости нам интересны больше других — и в первую очередь предлагают читать именно их, пишет «Парламентская газета».

Онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, интернет-библиотеки, соцсети и другие ресурсы изучают наше пользовательское поведение, чтобы подстраиваться под нас. Это чревато погружением пользователя в информационный пузырь и открывает простор для манипуляций его мнением. При этом у человека практически нет вариантов этого избежать — в силу того, что владельцы ресурсов включают сбор данных в условия использования сервисов по принципу «соглашайся или уходи».

Алгоритмы рекомендаций могут быть удобными. Хорошо, когда нужную информацию или товар можно найти быстро, буквально в один клик. Но пользователи должны знать, какую информацию о них использует ресурс, объяснил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: «Основное требование нового закона — прозрачность. Владельцы сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, теперь должны объяснять пользователю, по каким принципам он работает, какие данные собирает, как их обрабатывает. Все это должно быть отражено в правилах, написанных простым и понятным русским языком. Или в виде инфографики, это также допустимо».

За работой рекомендательных систем будет следить Роскомнадзор. Ведомство должно контролировать, чтобы ни один ресурс не скрывал от пользователя никакую размещенную на сайте информацию и, наоборот, не выпячивал другую, это способствует распространению фейков. Если незаконные манипуляции заподозрит сам пользователь, то он может сообщить об этом в Роскомнадзор, и тот проведет проверку. Если нарушения подтвердятся, то ведомство попросит ресурс их устранить, иначе доступ к нему могут ограничить.

Пока ни на одном из популярных российских ресурсов информации о работе рекомендательных алгоритмов автору этих строк найти не удалось. При этом, по словам Антона Горелкина, эти правила не должны быть спрятаны где-то глубоко в недрах сайта или приложения, регулятор будет за этим следить.

У пользователей не будет возможности отключать рекомендательный алгоритм — это сделали, чтобы не ставить отечественный бизнес в неравное положение с зарубежным. Хорошо известно, что компании из недружественных стран не очень-то спешат исполнять наши IT-требования, тот же закон «о приземлении» полностью соблюдают лишь несколько сервисов. Кроме того, в России есть перспективные стартапы, которые развивают рекомендательные алгоритмы, и возможность их отключать поставила бы крест на их развитии, считает Антон Горелкин.

Парламентарии будут следить за исполнением вступающего в силу закона, рассказали в думском IT-комитете, и когда будет наработана достаточная правоприменительная практика, могут принять дополнительные решения. Например, ввести штрафы для ресурсов, которые не информируют пользователей о применении алгоритмов рекомендаций. Какой будет административная ответственность и будет ли вообще, станет понятно на основании данных, которые соберет Роскомнадзор, объяснил Антон Горелкин. «Если Роскомнадзор соберет правоприменительную практику и она покажет, что административку нужно вводить, мы ее введем», — сказал он. 

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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