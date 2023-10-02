Общество

Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Британский актер Джейк Абрахам скончался в возрасте 56 лет, он наиболее известен по роли в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Отмечается, что актер скончался от рака. В июле 2023 года актеру диагностировали заболевание простаты. Врач пояснил, что рак начался у артиста четыре года назад, пишет «Лента.ру».

Абрахам, родившийся в Ливерпуле, также сыграл в фильмах «Костолом», «Формула 51», а также в британском сериале G.B.H. Всего на его счету более 40 ролей. Актер начал свою кинокарьеру в 1980-е года и работал до последних дней своей жизни.