Общество

Режиссёр Роман Рыжов встретился со студентами колледжа искусств

Творческая встреча с режиссером Романом Рыжовым состоялась 27 сентября в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Роман – пскович, видеосъемкой увлекается более 10 лет. Снимал репортажи, интервью, концерты. 2021 году снял первый короткометражный фильм «Иначе». В 2023 году окончил курсы по режиссуре в Московской киношколе «TheOneFilm» и выпустил второй документальный фильм «Давай поговорим!» о псковской молодежи. В фильме молодые люди рассуждают о жизни, говорят о своих проблемах и откровенно отвечают на важные вопросы. Фильм был отмечен на областном конкурсе «КиноСтарт», где получил диплом за лучшую режиссуру, а также попал в конкурсную программу международного кинофестиваля «Соль земли».

В фильме «Давай поговорим!» снимались студенты и выпускники специальностей «Музыкальное искусство эстрады», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и др. колледжа искусств. В процессе дискуссии у автора возникло предложение о съёмках продолжения фильма, где вопросы задавались бы взрослым людям.