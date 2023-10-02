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Общество

Режиссёр Роман Рыжов встретился со студентами колледжа искусств

02.10.2023 08:20|ПсковКомментариев: 0

Творческая встреча с режиссером Романом Рыжовым состоялась 27 сентября в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Роман – пскович, видеосъемкой увлекается более 10 лет. Снимал репортажи, интервью, концерты. 2021 году снял первый короткометражный фильм «Иначе». В 2023 году окончил курсы по режиссуре в Московской киношколе «TheOneFilm» и выпустил второй документальный фильм «Давай поговорим!» о псковской молодежи. В фильме молодые люди рассуждают о жизни, говорят о своих проблемах и откровенно отвечают на важные вопросы. Фильм был отмечен на областном конкурсе «КиноСтарт», где получил диплом за лучшую режиссуру, а также попал в конкурсную программу международного кинофестиваля «Соль земли».

В фильме «Давай поговорим!» снимались студенты и выпускники специальностей «Музыкальное искусство эстрады», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и др. колледжа искусств. В процессе дискуссии у автора возникло предложение о съёмках продолжения фильма, где вопросы задавались бы взрослым людям.

Теги: #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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