Общество

Туман с видимостью до 500 метров опустится на Псковскую область

Туман с видимостью 500 метров и менее опустится на Псковскую область утром 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в предупреждении МЧС.

При движении в тумане на автомобиле водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - отметили в МЧС.

Также водителей призвали избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.