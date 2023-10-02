Общество

Ритейл просят наказать за продажу зараженной АЧС продукции

Продавцов и производителей мяса свинины просят привлечь к уголовной ответственности и изъять с прилавков зараженный АЧС товар. С такой инициативой в адрес руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минпромторга и Россельхознадзора обратилась Общественная потребительская инициатива (ОПИ).

«Хотим обратить внимание на нарастающую в России проблему АЧС и использования зараженного сырья в производстве. Во многих регионах страны, в числе которых Санкт-Петербург, Удмуртия, Рязанская, Ленинградская, Владимирская, Кемеровская, Брянская, Тульская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Забайкальский края, Якутия и другие была зафиксирована реализация зараженного мяса и продукции из него. В других субъектах идет проверка по фактам обнаружения такого товара», — говорится в документе, который есть у «Известий».

В нем отмечается, что в связи с объявленным в РФ мораторием на внеплановые проверки, компании, которые занимались реализацией зараженной продукции, не понесли фактически никакого наказания.

«Некоторые из них систематические нарушители. В том числе в их продукции обнаруживалась сальмонелла, листерии, запрещенные лекарственные средства, крысиные ногти и так далее», — пояснили свое беспокойство в ОПИ.

Также общественники указывают, что колбасные изделия и другие товары из мяса при отсутствии должной обработки могут выступать источником заражения и дальнейшего распространения АЧС. Так, в настоящее время в одном только Краснодарском крае объявлено об уничтожении еще 57 тыс. голов свиней, отметили в ОПИ.

«Нет гарантии, что мясо новых убитых животных не появится на прилавках российских магазинов в том или ином виде. Очевидно, что если не пресечь практику использования зараженного сырья и не применить к нарушителям максимально жесткие санкции, то масштаб распространения заболевания будет увеличиваться», — подчеркнули в обращении.

В связи с этим ОПИ просит пресечь продажи в торговых сетях продукции из зараженного мяса, а также привлечь к уголовной ответственности тех, кто его реализовывал с учетом масштабов причиненного ущерба.