Общество

105-летие отметила школа в Псковском районе

Москвинская средняя общеобразовательная школа в Псковском районе отметила 105-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Учреждение основано в 1918 году как начальная школа. В 1932 году школа стала семилеткой. В годы немецко-фашистской оккупации школа в деревне Москвино приостановила работу, в 1944 году за парты вновь сели ученики: здание собрали из шпал, ютились в крохотных классах, но учились. В 1963 году начинает работу новое здание школы в деревне Кирово, но школа так и остается Москвинской. Год спустя школа реорганизована в среднюю общеобразовательную.

Сейчас в школе обучается 123 ученика. Глава Псковского района Наталья Федорова вручила поздравительный адрес и сертификат на 100 тысяч рублей от администрации Псковского района на покупку музыкального оборудования.

На праздник пришли многочисленные выпускники, заслуженные педагоги и друзья школы. Ученики подготовили праздничный концерт.