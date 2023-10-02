Общество

День беременных организуют в Пскове

День беременных организуют в рамках клуба «Женский интерес» на базе обновленного Кадрового центра (улица Коммунальная, 71А) в Пскове6 6 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

На встрече «Работа и беременность» участницы смогут познакомиться друг с другом, обсудить, как совмещать работу и материнство, пройти анкетирование, узнать, какие навыки необходимы для построения карьерного трека и какие меры поддержки оказывают будущим мамам. Также на встрече можно получить личные консультации психолога и задать интересующие вопросы.

С целью развития социальной инфраструктуры и формирования в обществе атмосферы заботы о каждой беременной в 2022 году было инициировано проведение ежегодных Дней беременных – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая беременная женщина могла получить помощь и поддержку со стороны власти, конфессий, НКО и бизнеса.