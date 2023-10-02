Общество

Осенний месячник по благоустройству стартовал в Великих Луках

Осенний месячник по благоустройству проводится в Великих Луках с 2 октября по 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», - говорится в сообщении.

Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

Помимо этого, всех великолучан приглашают принять участие в общегородских субботниках в следующие даты: 13, 27 октября и 3, 10 ноября.