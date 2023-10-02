Общество

Первый снег может выпасть в Псковской области на этой неделе

Какой будет погода в Псковской области на этой неделе, с 2 по 8 октября, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Погода на этой неделе ожидается дождливой. Дожди умеренные, в некоторых районах в отдельные дни возможны сильные осадки», – рассказала Тала Нещадимова

Также синоптик подчеркнула, что ветер будет усиливаться.

«Ветер будет западных направлений, умеренный, порывистый. Температура будет снижаться: +15...+20°C и +13...+18°C, к концу недели +9...+14°C», – поделилась Тала Нещадимова.

Кроме того, специалист отметила возможность выпадения смешанных осадков.