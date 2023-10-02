«Постскриптум»: Старт осеннего призыва, второй срок Ведерникова и визит министра. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.
Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Артем Татаренко:
- В солдаты: с 1 октября в России начался осенний призыв;
- Михаил Ведерников заступил на второй срок. Что от него ждут?
- В Пскове побывал глава Минэкономразвития Максим Решетников: главные итоги визита;
- Областные депутаты вышли с каникул: критиковали догазификацию, запретили подросткам бывать в вейп-шопах, увеличили бюджет?
- Тепло в дома псковичей намерены дать с 5 октября – ждем, но пока не сильно мерзнем.
И, как всегда, в программе прозвучал политический комментарий обозревателя Александра Савенко.