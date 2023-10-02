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Общество

«Постскриптум»: Старт осеннего призыва, второй срок Ведерникова и визит министра. ВИДЕО

02.10.2023 16:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Артем Татаренко:

  • В солдаты: с 1 октября в России начался осенний призыв;
  • Михаил Ведерников заступил на второй срок. Что от него ждут?
  • В Пскове побывал глава Минэкономразвития Максим Решетников: главные итоги визита;
  • Областные депутаты вышли с каникул: критиковали догазификацию, запретили подросткам бывать в вейп-шопах, увеличили бюджет?
  • Тепло в дома псковичей намерены дать с 5 октября – ждем, но пока не сильно мерзнем.

И, как всегда, в программе прозвучал политический комментарий обозревателя Александра Савенко.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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