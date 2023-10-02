Общество

Неустойчивый характер погоды и морозы до -5°C прогнозируют в Псковской области в октябре

Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Псковской области в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха составит +4,9…+6 градусов, месячная сумма осадков - от 59 до 69 мм.

В первой половине октября погода в Псковской области будет формироваться под чередующимся влиянием полей повышенного давления и периферий северо-атлантических циклонов. Она будет носить неустойчивый характер, температурный фон ожидается близким к норме.

Во второй половине месяца ожидается понижение температуры в отдельные ночи до -5…0 градусов.