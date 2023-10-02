Общество

Александр Козловский: Система среднего профобразования играет огромную роль в подготовке рабочих кадров

С Днем среднего профессионального образования поздравил в своем Telegram-канале секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Дата официально была установлена в прошлом году. Это звено системы образования играет огромную роль в подготовке рабочих кадров. И эта роль объективно возрастает с каждым годом. Многие предприятия испытывают кадровый голод, им нужны именно рабочие руки. Не раз об этом говорили производственники и промышленники на совместных тематических дискуссиях, в том числе с участием руководителей колледжей региона», - написал депутат.

Александр Козловский отметил, что для учреждений среднего профессионального образования одним из острых вопросов является состояние зданий и обновление материально-технической базы. «И в этом деле сдвинуться с места в краткосрочной перспективе может помочь тесное сотрудничество с предприятиями. Мы это все вместе проговаривали. Крупные заводы берут патронаж над колледжами, предприятия передают в ссузы оборудование для использования в учебных целях – как один из вариантов решения проблемы», - продолжил он.

Капремонт ссузов обсуждался и обсуждается на самом высоком уровне. Как ранее заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия совместно с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений для включения их капремонта в бюджет страны. Кроме того, он предложил по аналогии со школами распространить положения программы по снижению бюрократической нагрузки на учителей и на преподавателей в учреждениях СПО.

Президент Владимир Путин поддержал идею «Единой России» о распространении программы капремонта школ на колледжи, техникумы и училища. Инициатива охватывает четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 нуждается в ремонте. Масштабный капремонт школ в России, в том числе и на Псковщине, реализуется уже второй год. К 2026 году планируется привести в порядок более 7200 школ по всей стране.