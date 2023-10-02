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Общество

Сорвавшего ремонт родинской школы подрядчика признали недобросовестным

02.10.2023 18:24|ПсковКомментариев: 0

ООО «Внешнеэкономический путь» в Псковской области снова включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Средняя общеобразовательная школа в деревне Родина Псковского района  

Согласно условиям контракта, ООО «ВЭП» взяло на себя обязательства на выборочный капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы. За время исполнения контракта компания вела только работы по усилению опалубки фундамента. Основные виды работ даже не начаты.

Согласно условиям второго контракта, ООО «ВЭП» приняло на себя обязательства выполнить работы по устройству инженерных сетей и благоустройству территории фельдшерско-акушерских пунктов для нужд Псковской межрайонной больницы. Подрядчик должен был завершить работы в срок до 31 августа 2023 года, однако, к выполнению работ так и не приступил.

Общество имеет 17 контрактов со статусом «исполнение прекращено», 11 из которых расторгнуты в связи с односторонним отказом от исполнения контракта. На момент вынесения решения компания была включена в РНП более пяти раз.

Теги: #школа #подрядчик
Источник: Псковская Лента Новостей
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