Общество

Эксперт назвал ошибки у банкомата, которые могут привести к потере денег

Некоторые ошибки при операциях с картами через банкомат могут привести к неприятным последствиям, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Первая ошибка — неправильно введенный пин-код. После третьей неудачной попытки карта будет заблокирована. И некоторые банкоматы могут ее не вернуть. В этом случае придется писать заявление в отделении банка и ждать, когда сотрудники вытащат «пластик» и возвратят владельцу. На это может уйти несколько дней.

Поэтому юрист рекомендует не рисковать, если вы не уверены в цифрах пин-кода. «Деньги можно получить наличными в отделении банка по паспорту, а пин-код изменить самостоятельно в приложении или перевыпустить карту», — отметил Гусятников.

Вторая распространенная ошибка — попытка помочь другим людям снять деньги. У каждого банкомата ведется видеонаблюдение, и сотрудники полиции могут установить, кто и когда обналичил средства. Поэтому мошенники не снимают наличные с украденных карт самостоятельно, предпочитая пользоваться доверчивостью граждан, которые готовы помочь.

«Чаще всего аферисты посылают пожилого человека, который передает прохожему карту и записанный на бумажке пин-код с просьбой снять деньги, ссылаясь на плохое зрение. Если к вам подошли с такой просьбой, посоветуйте человеку обратиться в отделение банка, где он сможет беспрепятственно снять наличные», — сказал эксперт.

Юрист также обращает внимание на то, что не следует забирать из банкомата чужие деньги и карты. В такой ситуации вновь легко попасться на удочку мошенникам: вскоре могут подойдут граждане, которые заявят, что были взяты именно их деньги и потребуют компенсацию ущерба, пишет «Прайм».

«И даже если средства на самом деле кто-то забыл, то с вами могут связаться сотрудники полиции, если владелец написал заявление. Таким образом вас могут обвинить в краже», — предупредил эксперт.

Следует также всегда дожидаться окончания операции предыдущего клиента. Мошенники могут специально оставлять незакрытые сессии, когда у банкомата собираются большие очереди, в надежде, что кто-то следующий поспешит и вставит карту раньше времени. «Таким образом с вашей карты могут списать деньги за оплату каких-либо услуг предыдущего клиента», — пояснил специалист.

И, наконец, пятый совет от юриста — всегда печатайте чеки. Если в банкомате произойдет сбой, а такое периодически случается, без чека вам будет гораздо сложнее доказать свою правоту, заключил юрист.