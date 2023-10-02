Общество

Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ

В Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории средний плюс и премиум. Так, из почти 100 ушедших вернулись в РФ около 15 брендов, рассказали «Известиям» в Обувном союзе. Там подчеркнули, что в начале 2022 года немецкие, итальянские, испанские и португальские марки не приехали на обувную выставку Euro shoes, а значит, оптовые покупатели и продавцы продукции в РФ не могли зарезервировать и купить их для реализации в стране.

Но уже в феврале и августе 2023 года ситуация изменилась: марки вернулись со своими коллекциями в Россию, где их оценивали байеры из РФ и ближнего зарубежья. .

В союзе отметили, что ежегодно европейские бренды наращивали объемы продаж в России, планы поставок постоянно увеличивались, эта тенденция была актуальна до начала 2022 года. Оставшиеся на отечественном рынке зарубежные компании сохранили свои позиции — это, например, бренды Wortmann group (Tamaris, S.Oliver, Marco Tozzi и другие). Но говорить о возвращении прежнего тренда пока рано, заметили там.

В России ежегодно производят около 20% обуви от потребностей всего рынка, 80% приходится на импорт, ранее производители этой продукции оценили его объем.

При этом в ГК «Русская кожа» уверены, что потенциал страны позволяет довести долю отечественного производства до 50%. По итогам 2022 года, согласно данным Минпромторга, в стране выпустили 168 млн пар, это на 5% больше, чем в 2021-м. За пять месяцев 2023 года объем произведенной обуви составил 79 млн пар, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Драйвером роста всей категории пока остается спортивная обувь (в 2022 году она подскочила на 65% к 2021 году).