Общество

Около 40% псковичей никогда не получают премии на работе — опрос

38% опрошенных жителей Псковской области никогда не получают премии на работе. Чаще всего такой ответ давали работники из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Еще 52% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают, остальные затруднились ответить. Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 20% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.

Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионе получают 12% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также специалисты сферы консалтинга и инвестиций.

Еще 8% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т. д.) либо проектные премии. У 7% премирование происходит раз в квартал, у 6% — раз в полгода.