Общество

35-летие со дня образования отмечает ОМОН

35 лет со дня образования отрядов мобильных особого назначения исполняется 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделений.

Главнокомандующий отметил, что создававшиеся в тяжелые времена для страны на протяжении всего боевого пути отряды выполняли самые сложные задачи по обеспечению национальной безопасности, а личный состав неизменно доказывал верность долгу, Отчизне и присяге.

Во все времена личный состав отрядов с честью выполнял и продолжает самоотверженно выполнять свой ратный долг, нередко лишь ценою собственной жизни. Глава ведомства сказал, что навсегда останутся в сердцах подвиги боевых товарищей, не вернувшихся с боевых заданий.

Слова особой признательности генерал армии Виктор Золотов адресовал в этот день ветеранам. Их энергия и житейская мудрость, профессиональные знания и навыки вносят поистине бесценный вклад в воспитание и обучение молодых сотрудников, обеспечивают сохранение традиций и трудного опыта предыдущих поколений. И, конечно, самые теплые пожелания главнокомандующий адресовал родным и близким сотрудников – всем, кто любит, поддерживает и ждет их после службы у семейного очага, рассказали в ведомстве.

Директор Росгвардии поблагодарил командиров, офицеров и бойцов ОМОН за честную, безупречную службу и неоценимый вклад в общее дело защиты Родины.

Генерал армии Виктор Золотов выразил уверенность, что личный состав отрядов сохранит верность традициям и проявит высочайший уровень мастерства и боевой подготовки для безусловного выполнения всех поставленных задач. Он пожелал всем сотрудникам и ветеранам ОМОН крепкого здоровья, мирного неба и новых профессиональных достижений.