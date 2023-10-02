Общество

Школа волонтёров ЗОЖ открылась в Пскове

«Областная школа волонтёров ЗОЖ» начала работать в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Пскове. Общая тема курса - профилактика насилия в подростково-молодежной среде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Занятия будут проходит один раз в неделю. Будущие волонтёры получат не только теоретические знания по теме, но и смогут их применить на практике во время проведения занятий со сверстниками.

По окончании «Школы волонтеров» в мае следующего года ее участники получат сертификаты о завершении курса, благодарности и сладкие призы.