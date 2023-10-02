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Общество

Школа волонтёров ЗОЖ открылась в Пскове

03.10.2023 11:22|ПсковКомментариев: 0

«Областная школа волонтёров ЗОЖ» начала работать в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Пскове. Общая тема курса - профилактика насилия в подростково-молодежной среде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Занятия будут проходит один раз в неделю. Будущие волонтёры получат не только теоретические знания по теме, но и смогут их применить на практике во время проведения занятий со сверстниками.

По окончании «Школы волонтеров» в мае следующего года ее участники получат сертификаты о завершении курса, благодарности и сладкие призы.

Теги: #регион60 #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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