Общество

Когда работодатель не может отказать в трудоустройстве, рассказали псковичам

Список законных и незаконных оснований для отказа при приеме на работу привел СОЦПРОФ на своем сайте.

В апреле 2022 года Верховный суд утвердил обзор судебной практики за 2018—2021 годы по спорам, которые возникли в связи с заключением трудовых отношений. В нем отмечено, что отказ в трудоустройстве без конкретизации причины является нарушением статьи 64 Трудового кодекса России.

Законные основания для отказа в трудоустройстве:

У кандидата есть медицинские противопоказания для выполнения работ по определенной должности или профессии.

Ограничение женского труда. Перечень таких работ утвержден Минтруда.

Претенденту меньше 18 лет. Несовершеннолетних нельзя принимать на места с вредными и опасными условиями труда.

Кандидату младше 16 лет. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня или смены для подростков 4-5 часов.

Соискатель — иностранец, при этом у предприятия нет квоты на прием иностранных граждан. Однако есть исключения. На некоторые востребованные специальности квоты не распространяются.

Также законным основанием для отказа считается, если кандидат не имеет права занимать определенные должности. К этому относятся:

дисквалификация по решению суда;

лишение права занимать должность как уголовное наказание;

банкротство гражданина или индивидуального предпринимателя;

близкое родство с сотрудником работодателя или иностранное гражданство для кандидата на госслужбу;

ограничения на занятие педагогической или воспитательной деятельностью;

отказ комиссии по урегулированию конфликта интересов на трудоустройство госслужащего в конкретную организацию;

претендент не соответствует квалификационным требованиям;

работодатель не публиковал вакансию либо не приглашал кандидата на собеседование;

соискатель не писал заявление о приеме на работу или не предоставил нужных документов.

Трудовой кодекс запрещает отказывать в приеме на работу:

По дискриминационным причинам, не связанным с деловыми качествами работников: из-за расы, цвета кожи, национальности, языка, семейного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, беременности или наличия детей.

Приглашенным в порядке перевода от другого работодателя в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

Лицам, избранным на должность, в том числе по конкурсу; либо назначенным или утвержденным на должность.

Бывшим работникам после воинской службы по призыву в течение трех месяцев с окончания службы — только для государственных организаций.

Лицам, по которым есть решение суда о заключении трудового договора.

Инвалидам, направленным на трудоустройство от ЦЗН в счет квоты рабочих мест.

Отказ из-за пола и возраста возможен только при ограничениях по закону: к определенным работам нельзя привлекать женщин и несовершеннолетних.

Незаконный отказ в трудоустройстве можно обжаловать через суд.