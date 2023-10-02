Общество

Кабмин увеличил период бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 24 часов до 7 суток периода бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от баланса на счете абонента. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года, пишет ТАСС.

Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Их список размещают на официальном сайте Роскомнадзора. Как напомнили в кабмин, в настоящее время в него включены портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».

Решение о продлении периода доступа приняли в рамках программы «Доступный интернет». Норма, обязывающая операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам, закреплена в законе «О связи».