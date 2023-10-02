Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о буллинге в школе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Осень — период начала нового учебного года, но есть явление, из-за которого многие дети не хотят возвращаться в школу, - буллинг. Разбираться в этой проблеме и искать пути ее решения ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко будут вместе с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.

Есть ли какая-то статистика по буллингу в Псковской области? Что делать родителям и детям, если они столкнулись с травлей в школе, и как себя вести учителю, который видит ситуацию буллинга? Как работать с ребенком, который пережил буллинг, и как не допустить подобное в будущем?