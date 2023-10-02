Общество

Зарплаты чиновников и бюджетников проиндексировали на 5,5%

Распоряжение о росте зарплат госслужащих и бюджетников на 5,5% с 1 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, обнародованном на официальном портале правовой информации, были проиндексированы зарплаты сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, а также учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где российским законом предусматривается военная и приравненная к ней служба.

Отметим, что индексация проводится в соответствии с указом российского президента от 26 сентября, пишет RuNews24. Как говорится в этом же указе, увеличиваются зарплаты президента и премьера, а также генпрокурора и председателя СКР.