Общество

У Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации - Шойгу

В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников отечества», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу рассказал, что только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан, а всего с начала года на военную службу и в добровольческие отряды поступили более 335 тысяч человек.

Глава ведомства подчеркнул, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — добавил министр.