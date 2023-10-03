Общество

Умер актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко

Режиссер, актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщил в «ВКонтакте» Омский ТЮЗ.

Артист ушел из жизни 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

Зубенко родился в 1962 году, в 1985-м окончил Иркутское театральное училище, затем работал на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов. С 2014 года актер служил в Омском театре юных зрителей.

Фильмография актера насчитывает несколько работ, включая многосерийный фильм Сергея Урсуляка «Тихий дон» (2015) по одноименному роману Михаила Шолохова и сериал «Ненастье».