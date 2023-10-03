Общество

Работающие родители смогут получать декретные пособия

Матери и отцы, вышедшие на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, не лишатся ежемесячных декретных пособий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект Минтруда.

Сейчас Трудовой кодекс гарантирует сохранение страхового пособия только в том случае, если родитель работает неполный рабочий день или на дому. «Законодательство уже позволяет застрахованному лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. При этом продолжительность неполного рабочего времени законодательно не урегулирована. Поэтому на практике часто возникает вопрос применения данных норм», — цитируют «Известия» председателя правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, согласно законопроекту, в период декретного отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. При этом гарантии, связанные с сохранением рабочего места, с которого женщина ушла в декрет, останутся неизменными.

Согласно данным Соцфонда России, сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% среднего заработка за два года, предшествовавших уходу в декрет. При этом выплата не может быть меньше 8 591 руб. в месяц и больше 33 282 рублей. Такие нормы были установлены с 1 февраля 2023 года.

В 2022 году находились в отпуске по уходу за ребенком и получали ежемесячное пособие почти 1,7 млн человек. Из них почти 145,5 тыс. работали неполный день. Средний размер пособия в 2022 году составил 13,5 тыс. рублей, следует из данных Минтруда.

Вступление поправок в силу, в случае их принятия Госдумой, запланировано на 1 января 2024 года.