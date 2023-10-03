Общество

В День психолого-педагогических классов для псковских школьников провели профориентационные мероприятия

Большую учительскую неделю в Псковской области продолжил День психолого-педагогических классов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО ученикам психолого-педагогических классов г. Пскова, старшеклассникам, педагогам дошкольного образования и педагогам-наставникам презентовали хрестоматию «Разговор под цветущими липами». Мероприятие прошло в рамках открытого лектория Российского общества «Знание».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. «Профориентационная работа, которая проводится через открытые лектории Российской общества "Знание" в рамках реализации проекта "Психолого-педагогических классов" – это большая работа по формированию воспитывающей образовательной среды, создающей условия для созидания социально ответственной личности человека и гражданина, любящего свою Малую Родину», - сказала врио ректора.

«Мысль о рождении книги витала уже давно, – отметила автор-составитель хрестоматии, доцент кафедры естественно-математических дисциплин ПОИПКРО Надежда Вальнер. – Мы понимали, что необходимо пособие, которое было бы очень актуально сегодня».

Сборник включает произведения поэтов и писателей России, произведения устного народного творчества, сказки. Он создан с учетом возрастных, психологических особенностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, имеет практическую направленность и удобен в использовании.

На мероприятии прозвучали вошедшие в хрестоматию стихотворения учащейся школы Луганской народной республики Богданы Нещерет «Хочу, чтоб в мире музыка звучала» и поэта Виктора Бокова «Какая наша Родина?» в исполнении воспитанниц дошкольных образовательных организаций г. Пскова.

По словам лектора российского общества «Знание» Надежды Вальнер, в жизни молодое поколение, начиная с дошкольного возраста, должно видеть перед собой правильные духовные ориентиры. В пример автор хрестоматии привела слова митрополита Псковского и Порховского Тихона, который призывает «воспитывать в детях веру и благодарность», и слова духовного старца Псково-Печерского монастыря, архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который призывает «хранить любовь к своим родителям, учителям и наставникам».

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, протоиерей Роман Ледин сравнил сборник с «первой ласточкой, которая старается объединить православную духовность и огромный багаж нашей литературы». Составители хрестоматии, по словам протоиерея, подошли к ее созданию разносторонне.

Также в псковских школах № 24 и № 47 для учеников психолого-педагогических классов провели профориентационные мероприятия. Специалисты ПОИПКРО рассказали старшеклассникам о профессии педагога, важности выбора, а также провели профориентационное психологическое тестирование.

День психолого-педагогических классов стал вторым днем Большой учительской недели в Псковской области. Серия торжественных мероприятий, посвященная популяризации педагогической профессии и празднования Дня учителя, проводится по рекомендации Минпросвещения России во всех регионах страны.