Общество

В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол… мифепристон… циклопентолат», - говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, уточняется в документе, пишет РИА Новости.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщала, что самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно, они предназначены для применения под наблюдением врача, поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность он не повлияет.