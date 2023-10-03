Общество

Дожди и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 5 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью будут идти небольшие дожди, днем - умеренные.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ветер может становиться сильным и порывистым. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Псковской области идут ливни, дует шквалистый ветер. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности.