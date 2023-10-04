Общество

Дети полицейских в Пскове нарисовали своих родителей

Победителей отборочного этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» определили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте

Творческие состязания проводились среди детей сотрудников органов внутренних дел в трёх возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. А также отдельная номинация посвящена празднованию 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы.

«Каждый из участников своим творчеством передал искреннюю любовь к своим родителям и глубокое уважение к их многообразной, сложной и нужной профессии полицейского», - отметили в отделе.

Призовые места распределились следующим образом: в категории 6-8 лет, а также в отдельной номинации победителем стал Дмитрий Тихановец, в категории 9-11 лет – Варвара Ёлгина, в категории 12-14 лет лучшей признана работа Артёма Гусева.

Начальник отдела Сергей Титов поблагодарил всех участников конкурса и наградил памятными дипломами и сладкими подарками.