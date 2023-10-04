Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект «Наследие Евразии: сельские сообщества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект является продолжением проекта «Наследие Евразии: культурные практики сельских территорий», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив в 2021 году. Он направлен на масштабирование культурных практик сельских территорий евразийского пространства, расширение потенциала партнерских связей местных сообществ в сохранении и развитии культурного наследия.
Проект включает мероприятия по вовлечению более 100 сельских территорий из Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации в развитие культурных практик местных сообществ. Запланировано обучение более 300 активистов и сельских лидеров современным практикам социального проектирования. Проведение форума и очной стажировки позволит сформировать сетевые инициативы в области сохранения культурного наследия на евразийском пространстве.
Программа реализации гранта предполагает:
Для этого в рамках гранта будут проведены следующие мероприятия:
Конкурс состоит из трех этапов.
Первый этап. С 1 октября 2023 года по 15 января 2024 года: сбор заявок на участие в конкурсе. Заочно. Заявка направляется на почту проекта.
Второй этап. С 1 февраля 2024 года по 29 февраля 2024 года: проведение образовательного интенсива с вовлечением не менее 300 участников. Отбор 20 проектов — полуфиналистов конкурса. Отбор осуществляется экспертами конкурса заочно. Проект может содержать до 2-х представителей — заявителей в рамках одной заявки.
Третий этап. С 1 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года: проведение отбора 10 лучших практик сельских территорий в ходе проведения очного двухдневного форума в Москве, к участию в котором приглашаются все полуфиналисты (представители 20-ти отобранных проектов). Очно.