Общество

Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует проект «Наследие Евразии: сельские сообщества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект является продолжением проекта «Наследие Евразии: культурные практики сельских территорий», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив в 2021 году. Он направлен на масштабирование культурных практик сельских территорий евразийского пространства, расширение потенциала партнерских связей местных сообществ в сохранении и развитии культурного наследия.

Проект включает мероприятия по вовлечению более 100 сельских территорий из Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации в развитие культурных практик местных сообществ. Запланировано обучение более 300 активистов и сельских лидеров современным практикам социального проектирования. Проведение форума и очной стажировки позволит сформировать сетевые инициативы в области сохранения культурного наследия на евразийском пространстве.

Программа реализации гранта предполагает:

поддержку сельских культурных инициатив, направленных на сохранение народных традиций, этнических особенностей, культурного наследия народов;

поиск интересных форм сохранения культурного наследия на селе и распространение опыта в других странах и регионах;

помощь активистам на местах в повышении квалификации, в обучении новым формам и методам этнокультурной работы на селе;

выстраивание сетевой площадки взаимодействия между сельскими территориями, формирование сообщества сельских лидеров, способных качественно изменять облик села, приумножая культурное наследие.

Для этого в рамках гранта будут проведены следующие мероприятия:

Международный очно-заочный конкурс культурных практик «Наследие Евразии» по выявлению лучших реализованных инициатив и идей с обучающей программой для всех участников конкурса. Конкурс станет одним из главных механизмов проекта по выявлению и поддержке актуальных форм и методов сохранения культурного многообразия сельских практик евразийского пространства.

Конкурс состоит из трех этапов.

Первый этап. С 1 октября 2023 года по 15 января 2024 года: сбор заявок на участие в конкурсе. Заочно. Заявка направляется на почту проекта.

Второй этап. С 1 февраля 2024 года по 29 февраля 2024 года: проведение образовательного интенсива с вовлечением не менее 300 участников. Отбор 20 проектов — полуфиналистов конкурса. Отбор осуществляется экспертами конкурса заочно. Проект может содержать до 2-х представителей — заявителей в рамках одной заявки.

Третий этап. С 1 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года: проведение отбора 10 лучших практик сельских территорий в ходе проведения очного двухдневного форума в Москве, к участию в котором приглашаются все полуфиналисты (представители 20-ти отобранных проектов). Очно.