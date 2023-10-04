Общество

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Псковском районе

В администрации Псковского района состоялось плановое заседание антинаркотической комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Основной темой встречи стала профилактика наркомании и употребления алкоголя среди молодежи и лечение тех, у кого уже есть зависимость.

С людьми, которые нуждаются в помощи специалистов, работают врачи Псковской межрайонной больницы. Как организована эта работа, доложила заместитель главного врача Маргарита Солодкова. Кроме того, медики занимаются и профилактическими мерами.

Основную массу профилактической работы в районе берут на себя учреждения образования и культуры. С докладами о проделанной в этом году работе (в том числе и о временной занятости детей и молодежи в летний период) выступили начальник районного управления образования Татьяна Федорова и и.о. директора Псковского районного центра культуры Юлия Михайлова. О системе профилактических мер и мероприятий рассказали в докладах директор Стремуткинской средней школы Майя Трофимова и директор Торошинской средней школы Алевтина Кирсанова.

‍Педагоги и специалисты сферы культуры стараются уделять как можно большее внимание духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, ориентировать молодежь на интересный досуг и здоровый образ жизни, уточнили в администрации.

Глава Псковского района Наталья Федорова внесла предложение об усилении профилактической работы.