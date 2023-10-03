Общество

Реестр злостных неплательщиков алиментов создадут в России

Правительство предложило создать реестр должников по алиментам, в котором будут содержаться сведения о неплательщиках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Такой законопроект внесен в Госдуму и опубликован 4 октября в электронной базе палаты.

Сейчас взысканием неуплаченных алиментов занимается Федеральная служба судебных приставов (ФССП), причем при неисполнении постановления приставов об их взыскании должник может быть привлечен к административной и уголовной ответственности, пишет «Парламентская газета».

Зачастую в случае неуплаты алиментов их взыскание затягивается и не приводит к должному результату. Чтобы исправить эту ситуацию, разработан законопроект, предусматривающий создание реестра должников, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП. В кабмине рассчитывают, что такой сервис послужит действенным механизмом взыскания алиментов и повысит эффективность воздействия на должников.

Предполагается, что в реестр войдет информация о привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске должниках, а порядок его ведения будет установлен позднее при внесении изменений в соответствующий приказ ФССП. Инициатива также предусматривает создание единой системы электронного взаимодействия с Социальным фондом для получения актуальных данных о трудоустройстве неплательщиков.

Тема создания реестра неплательщиков алиментов в РФ обсуждается уже долгое время. Еще в 2021 году Совет Федерации вместе с Минюстом начал работу над его формированием. Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко в мае 2021 года поддержала это начинание. А 14 февраля 2022 года в Совфеде сообщили о разработке Минюстом законопроекта о создании соответствующего реестра, который также предусматривает право пристава требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.