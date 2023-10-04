Общество

Почти две тысячи человек обратилось в фонд «Защитники Отечества»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в среду, 4 октября, посетила региональное отделение фонда «Защитники Отечества», где обсудила с представителем управления по работе с регионами центрального аппарата фонда вопросы межведомственного взаимодействия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вера Емельянова отметила ключевую роль фонда в решении вопросов оказания помощи и поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. По словам первого вице-губернатора, на площадке аккумулированы все возможные для этого ресурсы. «Работа по поддержке военнослужащих и их семей ведется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мы сумели найти алгоритм взаимодействия со всеми структурами и организациями, которые принимают участие в решении возникающих задач. Кроме того, усовершенствована деятельность фонда с учетом более оперативной и эффективной проработки каждого поступающего вопроса. Несмотря на то, что каждый случай индивидуален, стараемся преодолевать любые проблемы. Мы благодарны центральному аппарату за внимание и поддержку», - сказала она.

Руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева рассказала, что сегодня в работе организации задействованы 36 социальных координаторов, представительства есть во всех муниципалитетах области.

За 4 месяца функционирования в фонд обратились более 1,8 тыс. человек. В работу принято 2,5 тыс. обращений. Поступающие вопросы чаще всего касаются оказания юридической помощи, содействия в ремонте жилых помещений, начисления различных выплат и мер социальной поддержки. «Все вопросы решаются в тесном взаимодействии с правительством Псковской области, Государственной Думой РФ, Псковским областным Собранием депутатов и различными ведомствами в рамках действующих партнерских соглашений», — отметила Надежда Васильева.

Представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» отметил, что благодаря вниманию правительства региона и губернатора Михаила Ведерникова к фонду и работе, которую ведет регфилиал, организация находится на самых высоких местах в общероссийских рейтингах. Опыт региона будет транслирован на другие субъекты РФ.

В рамках совещания были обсуждены как системные вопросы оказания помощи ветеранам спецоперации, так и нестандартные случаи, которые требуют особого подхода, в том числе, корректировок правовых нормативов. Все вопросы и предложения будут разобраны и проработаны на федеральном уровне.

В этот день в центре состоялась церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий пяти военнослужащим. После участники мероприятия вместе с семьями в неформальной обстановке за чашкой чая пообщались с представителями фонда и обсудили самые насущные вопросы поддержки ветеранов СВО, их возможную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В правительстве напомнили, что реготделение государственного фонда «Защитники Отечества» находится в Пскове по адресу: улица Льва Толстого, дом 31а. Он создан в максимально короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области. Фонд работает в режиме «одного окна». Его основная задача — максимально оперативно и в полном объеме оказывать всю необходимую помощь и меры.