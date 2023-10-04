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Общество

«Сами падают в ноги»: как псковичка спасает бездомных кошек

04.10.2023 16:36|ПсковКомментариев: 0

В Пскове есть незаметная неопытному глазу «армия» волонтёров, которые забирают с улиц бездомных, больных, искалеченных кошек и дают им крышу над головой. Неравнодушные к чужой беде женщины кормят, лечат, выхаживают самых тяжёлых, арендуют для десятков своих подопечных квартиры, тратя на это собственные силы и средства.

Елена Якунькина приспособила под символический пункт передержки хозяйственные помещения на своём участке. В День защиты животных, 4 октября, она рассказала нам о своих подопечных, среди которых есть и спасённые из зоны СВО собаки, о трудностях волонтёрства и о том, как любой человек может помочь обитателям улиц.

 

Фото здесь и далее: из личного архива Елены Якунькиной

Приходит с опытом

Раньше в семье Елены жили только три собаки. Самому старшему, шпицу, недавно исполнилось 14 лет. А 7 лет назад, когда ушёл один из питомцев, внезапно случилось пополнение: псковичка обнаружила на работе двух подброшенных котят и решила забрать их домой. И завертелось. Сейчас на попечении горожанки 6 собак и порядка 50 кошек. Большую часть этих животных она уже считает своими.

На вопрос о том, откуда взялись все эти несчастные, наша собеседница отвечает: «Они сами падают мне в ноги». Знакомые часто интересуются, как это происходит, мол, «мы не видим бездомных животных». А Елена едет на машине или идёт пешком - обязательно кого-то находит в любом районе города.

Белик, с которого все началось

Супруг, который поддерживает её во всех начинаниях, привёз двух четвероногих из зоны СВО. Один пёс находился в крайне тяжелом состоянии, имелись проблемы с пищеварением. Мужчина пожалел его и забрал домой. Через год вернулся из тех же мест со второй собакой, которая тоже никому не была нужна. Животное пока не до конца осознаёт, что его спасли, прижимается к полу, если слышит звук пролетающего в небе самолёта.

По соседству живут возрастные кошки, подобранные в Пскове: беззубые, слепые, безлапые. «Я таких и беру, на доживание. Одна вот у меня с июля: собаки перекусили ей позвоночник возле гостиницы на улице Декабристов. Мы долго восстанавливались, сейчас уже встала на ножки и даже ходит - не так, как обычные кошки, но ходит. Она очень старая, у неё нет зубов, опухоли по всей груди. Но теперь у неё есть достойная старость», - поделилась волонтёр.

Выхаживать искалеченных она научилась на практике. Елена не имеет ветеринарного образования и в случае необходимости обращается в клиники, где врачи назначают лечение, а она после строго следует рекомендациям. Вакцинировать своих подопечных давно научилась самостоятельно - ещё бы, каждый год прививать такое количество хвостов.

«Что-то где-то читаю, с девчонками советуюсь. Вот Анна Суворова, у неё много опыта общения с животными. Всё приходит с опытом. Часто уже знаешь, что делать, если они болеют. Но всё равно каждый раз сталкиваешься с чем-то новым, приходится идти к врачу — я же не доктор», - добавила волонтёр.

Лёва, найденный с пулевым ранением 

Для больных и новеньких, которым требуются обработки, у неё предусмотрено отдельное помещение. Только после выздоровления и вакцинации животные отправляются к сородичам, либо к новым хозяевам, если их удалось за это время найти. Для комфортного проживания «банды» хвостатых обустроены два подсобных помещения на участке. У каждого обитателя там есть своя лежанка, еда, вода и другие необходимые атрибуты.

Такие же люди

Рабочий график у псковички напряжённый, но она к этому давно привыкла. Каждое утро она отводит 1,5 часа на кормление и уборку в «кошачьих домиках», столько же времени занимает вечерний визит к подопечным.

А ведь каждого ещё нужно погладить, за ушком почесать. Елена уверяет: вниманием никто не обделён, по именам всех знает, ко всем неравнодушна. «Конечно, есть особенные, есть сильно любимые, есть просто любимые», - улыбнулась волонтёр.

Сборы пожертвований на содержание всей этой оравы она не проводит, стараются справляться с мужем сами. В редких случаях, когда кто-то просит забрать с улицы очередное животное, приходится просить помощи неравнодушных. «Сейчас вот у меня кошка с новорожденным котёнком. Попросили взять, а мне никак не вытянуть финансово. Я не могу всех животных города содержать за свой счет, их ещё нужно стерилизовать, лечить», - вздохнула Елена.

Просьбы взять новых подопечных поступают регулярно. При этом просящие не понимают, что волонтёры - это такие же люди, которые нуждаются в помощи, прежде всего финансовой. Особенно, если речь идёт о животных, которых привозят в тяжёлом состоянии: лекарства очень дорогие, как и услуги ветеринара. Тогда-то и объявляется небольшой сбор средств. А своих животных, которые живут на постоянной основе, семья содержит самостоятельно.

Псковичка пояснила, что больше всего средств уходит именно на лечение и питание.

«Люди, которые просят взять кошечку, не думают о том, что ей нужно кушать. Ни день, ни два, ни три, а постоянно. Иногда животное очень больное и требует длительного лечения, приёма противовирусных. Это всё время и деньги», - подчеркнула волонтёр.

Животных она практически не пристраивает. Большинство её подопечных — взрослые кошки, которых никто не берёт. Малышам найти дом тоже непросто, поэтому многие вырастают и остаются у Елены на ПМЖ.

Пикачу: было - стало

Она констатировала: все волонтёры сталкиваются с одними и теми же трудностями. Речь о материальной стороне вопроса и людях, которые не хотят стерилизовать своих животных и плодят бездомных. «Коробки с котятами и щенками - вот, что действительно тяжело. Я не одна такая в городе, у кого сейчас завал бездомных. XXI век на дворе, а люди почему-то не понимают, что нужно стерилизовать питомцев. Им проще, чтобы домашняя кошка родила, а котят выбросить, перекинуть свои проблемы на других», - сокрушается псковичка.

Расцветают в хороших руках

Она заметила, что в Пскове, по сравнению с другими городами, неплохо обстоят дела с бездомными собаками, поголовье которых удалось сократить силами зоозащитных организаций. А вот ситуация с кошками остаётся плачевной. «7 лет этим занимаюсь, и руки порой опускаются, потому что кошек меньше не становится. Есть такие районы, куда заходишь - и просто ужас», - поделилась волонтёр и вынесла печальный вердикт: всех не спасти.

Но она пытается. Когда-то подобрала на Рижском проспекте двух кошек с отрубленными лапами - у каждой отсутствовало по одной конечности. Несчастных пришлось оперировать, они остались у Елены, бегают на трёх лапах и радуются жизни.

Псковичка уверяет: взять животное с улицы не страшно, даже если оно в тяжёлом состоянии. «Не бойтесь брать бездомных. При хорошем уходе они расцветают и становятся не хуже породистых. Они ведь ничем не отличаются, будут дарить вам ласку и любовь. К тому же, они очень благодарные. Я вижу это по своим питомцам, которых я когда-то выходила: они благодарны по сей день, хотя прошло уже много времени», - отметила Елена.

Кот из Пушкинских Гор, которого хотели усыпить

При этом она подчеркнула, что завести питомца - это очень ответственный шаг, и к этому следует заранее подготовиться, взвесить все «за» и «против». К примеру, нужно понимать, что маленький котенок может писать в неположенных местах, что-то грызть, портить вещи.

«Если человек к этому не готов, лучше не стоит заводить животное. Это большая ответственность. У нас как бывает: взяли, не понравился, выбросили на улицу. А котёнок не понимает, за что, что он сделал не так. Они же как маленькие дети», - считает волонтёр.

Она также напомнила, что содержание животного финансово затратно. Животному, особенно подобранному с улицы, требуются обработки от паразитов, прививки. А после его нужно кормить, при необходимости лечить.

Поэтому следует 100 раз подумать и трезво оценить свои возможности. Возможно, стоит начать с помощи животным на улице: подкармливать их. У Елены, к примеру, в машине всегда лежит мешок сухого корма для собак и паучи для кошек. Если она видит бездомыша возле магазина, обязательно купить что-то и для него. «Нужно обязательно подкармливать бездомных животных, потому что зимой у них расход энергии в два раза больше, они очень быстро замерзают», - обратилась псковичка ко всем неравнодушным. Летом важно ставить воду для обитателей улиц, чтобы они не погибли от жажды или солнечного удара.

В заключение Елена обратилась к своим коллегам-волонтёрам: пожелала им терпения и чтобы с каждым годом на улицах становилось меньше животных, чтобы все они в один прекрасный момент стали домашними.

Наша редакция присоединяется к вышесказанному и желает всем причастным к защите животных крепкого здоровья, сил и нескончаемого энтузиазма для дальнейшего спасения братьев меньших. Желаем всем людям беречь тех, кого они приручили, а в ответ хвостики обязательно отблагодарят своей преданностью и безграничной любовью.

Ульяна Ловыгина

Теги: #волонтеры #собаки #животные #зоозащитники #бездомные животные #кошки
Источник: Псковская Лента Новостей
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