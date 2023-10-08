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Общество

За достойный труд на благо родной земли поблагодарил аграриев Александр Котов

08.10.2023 16:00|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поблагодарил аграриев за   достойный труд на благо родной земли.

Он отметил, что агропромышленный комплекс Псковской области входит множество предприятий, отличающихся направлением деятельности, объёмом производства, формой хозяйствования, но очень схожих в главном – за каждым достигнутым результатом стоит огромный труд сельхозпроизводителей.

«Успешное развитие регионального АПК обеспечено профессиональной работой специалистов, которые вкладывают в своё дело не только время, силы, знания, но и душу. От всей души желаю всем труженикам регионального АПК и работникам перерабатывающей индустрии благополучия, здоровья, профессиональных и личных достижений. Спасибо вам за достойный труд на благо родной земли!» - обратился к аграриям Александр Котов. 

Депутат добавил, что энтузиазм наших аграриев стимулирует государственная политика – оказывая бюджетную поддержку, федерация и регион уделяют серьёзное внимание созданию благоприятных условий для ведения аграрного бизнеса, привлечения частных инвестиций в отрасль, развития крестьянских и фермерских хозяйств.   

Источник: Псковская Лента Новостей
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